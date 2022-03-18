Строительство развязки на улице Циолковского готово на 90%
Более 20 мер поддержки экономики утверждено в регионе
Фестиваль медиаискусства Intervals пройдёт в Нижнем летом
Двухэтажные экскурсионные автобусы курсируют по столице ПФО
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня на 5 мая 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Происшествия
05 мая 2022 10:52  [90] Полицейские изъяли около 60 доз наркотиков, подготовленных к сбыту в Нижнем Новгороде
04 мая 2022 15:55  [296] Загрязнение воздуха после пожара в промзоне Дзержинска не зафиксировано
04 мая 2022 14:29  [285] Пожарный поезд задействован в тушении пожара в промзоне Дзержинска
04 мая 2022 12:45  [579] Пожар на площади около 2 тысяч кв.м происходит на территории промзоны в Дзержинске
04 мая 2022 11:20  [506] Более 4 млн рублей похитили злоумышленники у нижегородки под предлогом отмены финансовой операции
04 мая 2022 10:56  [288] Два человека пострадали при наезде на лося в Семеновском районе
03 мая 2022 18:43  [546] ФАП сгорел в Арзамасском районе из-за пожара на частных хозпостройках
03 мая 2022 17:43  [1423] Байдарка с туристами из Рязани опрокинулась на реке Серёжа
02 мая 2022 15:10  [730] Прокуратура выясняет обстоятельства возгорания двигателя самолета в нижегородском аэропорту
02 мая 2022 13:21  [661] Пожилая женщина пострадала на пожаре на Бору
Происшествия

Полицейские изъяли около 60 доз наркотиков, подготовленных к сбыту в Нижнем Новгороде

05 мая 2022 10:52  [90] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Полицейские изъяли около 60 доз наркотиков, подготовленных к сбыту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, сотрудники четвертого отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области при силовой поддержке отряда специального назначения задержали 52-летнего официально не трудоустроенного мужчину, уроженца ближнего зарубежья по подозрению в совершении преступления.

При досмотре у мужчины было обнаружено и изъято 29 свертков с веществом растительного происхождения - наркотическим средством каннабис, общей массой более 24 граммов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотического средства".

Напомним, что более 200 граммов марихуаны изъято полицейскими в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Наркотики
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Бессмертный полк
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Любовь и голуби
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph