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Полицейские изъяли около 60 доз наркотиков, подготовленных к сбыту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, сотрудники четвертого отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области при силовой поддержке отряда специального назначения задержали 52-летнего официально не трудоустроенного мужчину, уроженца ближнего зарубежья по подозрению в совершении преступления.
При досмотре у мужчины было обнаружено и изъято 29 свертков с веществом растительного происхождения - наркотическим средством каннабис, общей массой более 24 граммов.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотического средства".
Напомним, что более 200 граммов марихуаны изъято полицейскими в Нижнем Новгороде.
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