Полицейские изъяли около 60 доз наркотиков, подготовленных к сбыту в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Полицейские изъяли около 60 доз наркотиков, подготовленных к сбыту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, сотрудники четвертого отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области при силовой поддержке отряда специального назначения задержали 52-летнего официально не трудоустроенного мужчину, уроженца ближнего зарубежья по подозрению в совершении преступления.

При досмотре у мужчины было обнаружено и изъято 29 свертков с веществом растительного происхождения - наркотическим средством каннабис, общей массой более 24 граммов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотического средства".

Напомним, что более 200 граммов марихуаны изъято полицейскими в Нижнем Новгороде.