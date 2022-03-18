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Спорт

Строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде начнется в ближайшее время

06 мая 2022 10:44  [39] Спорт
Проект ледового дворца

Проект ледового дворца

Фото: с сайта ХК "Торпедо" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде начнется в ближайшее время. Об этом сообщил генеральный директор ХК "Торпедо" Александр Харламов на пресс-конференции клуба.

По его словам, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично контролирует вопрос строительства.

"Есть очень много документальных нюансов относительно этого вопроса. Но отменять строительство никто не собирается", - отметил Александр Харламов.

Ранее сообщалось, что строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде взято под особый контроль государства. Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство нового ледового дворца в декабре 2021 года. Также Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей на строительство Ледовой арены в Нижнем Новгороде.

Напомним, что ледовый дворец планируется построить на Стрелке рядом со стадионом "Нижний Новгород". Его строительство планируется начать в в 2022 году, а завершить в 2024 году.

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Теги:
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