Проект ледового дворца
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Строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде начнется в ближайшее время. Об этом сообщил генеральный директор ХК "Торпедо" Александр Харламов на пресс-конференции клуба.
По его словам, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично контролирует вопрос строительства.
"Есть очень много документальных нюансов относительно этого вопроса. Но отменять строительство никто не собирается", - отметил Александр Харламов.
Ранее сообщалось, что строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде взято под особый контроль государства. Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство нового ледового дворца в декабре 2021 года. Также Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей на строительство Ледовой арены в Нижнем Новгороде.
Напомним, что ледовый дворец планируется построить на Стрелке рядом со стадионом "Нижний Новгород". Его строительство планируется начать в в 2022 году, а завершить в 2024 году.
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