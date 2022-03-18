Наружное освещение на территории нижегородского Кремля оценено в 20 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Наружное освещение на территории нижегородского Кремля оценено в 20 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, новые фонари будут установлены у Колокольни, 7 и 10 корпуса Кремля, территории Манежа, а также у церкви Симеона Столпника.

Подрядчик на проведение работ будет определен 18 мая. Установка светильников должна завершиться в течение трех месяцев с момента заключения контракта.

Ранее сообщалось, что на Часовой башне Нижегородского кремля планируется установить часы.