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Наружное освещение на территории нижегородского Кремля оценено в 20 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно информации, новые фонари будут установлены у Колокольни, 7 и 10 корпуса Кремля, территории Манежа, а также у церкви Симеона Столпника.
Подрядчик на проведение работ будет определен 18 мая. Установка светильников должна завершиться в течение трех месяцев с момента заключения контракта.
Ранее сообщалось, что на Часовой башне Нижегородского кремля планируется установить часы.
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