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Наружное освещение на территории нижегородского Кремля оценено в 20 млн рублей

06 мая 2022 15:36  [101] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Наружное освещение на территории нижегородского Кремля оценено в 20 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, новые фонари будут установлены у Колокольни, 7 и 10 корпуса Кремля, территории Манежа, а также у церкви Симеона Столпника.

Подрядчик на проведение работ будет определен 18 мая. Установка светильников должна завершиться в течение трех месяцев с момента заключения контракта.

Ранее сообщалось, что на Часовой башне Нижегородского кремля планируется установить часы.

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Теги:
Кремль освещение
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