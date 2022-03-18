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Последние звонки пройдут в нижегородских школах 16-24 мая. Об этом пишет pravda-nn.ru со ссылкой на городской департамент образования администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, мероприятия пройдут в соответствии с графиком общеобразовательных учреждений с 16 по 24 мая в 11 классах и с 16 по 25 мая в 9 классах.
Ранее сообщалось, что последние звонки в школах Нижегородской области по рекомендации министерства образования и науки необходимо провести 24 мая.
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