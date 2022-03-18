Последние звонки пройдут в нижегородских школах 16-24 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Последние звонки пройдут в нижегородских школах 16-24 мая. Об этом пишет pravda-nn.ru со ссылкой на городской департамент образования администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, мероприятия пройдут в соответствии с графиком общеобразовательных учреждений с 16 по 24 мая в 11 классах и с 16 по 25 мая в 9 классах.

Ранее сообщалось, что последние звонки в школах Нижегородской области по рекомендации министерства образования и науки необходимо провести 24 мая.