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Общество

Стены Нижегородского кремля в День Победы украсит масштабная инсталляция

07 мая 2022 17:20  [109] Общество

Стены Нижегородского кремля в День Победы украсит масштабная инсталляция о героях-горьковчанах, участниках военных действий, предприятиях, работающих для фронта и подвигах фронтовиков.

Как сообщил управделами Нижегородской области Тимофей Шульга, мэппинг-шоу начнется в 21:00 9 мая и закончится уже в 02:00 10 мая. Н стенах Кремля от Тайницкой до Часовой башни, оживет история Нижнего Новгорода, связанная с годами Великой Отечественной войны.

Он также напомним, что на территории Нижегородского кремля в День Победы пройдет много тематических мероприятий: от мастер-классов для детей до праздничного концерта.

Ранее сообщалось, что 9 Мая все музеи на территории Нижегородского кремля можно будет посетить бесплатно.

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Теги:
День Победы Кремль Праздники
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