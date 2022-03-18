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Общество

Поезд Победы появится в нижегородском метро с 9 мая

08 мая 2022 13:26  [127] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Поезд Победы появится в нижегородском метро с 9 мая. Об этом сообщили в МП "Нижегородское Метро".

Согласно информации, праздничный поезд будет курсировать по Автозаводской линии. Его головные вагоны украшены георгиевскими ленточками, а в салоне размещены фотографии и справка о предприятиях Горького, выпускавших вооружение и военную технику в годы Великой Отечественной войны. В других вагонах поезда нижегородцы смогут увидеть детские рисунки, посвященные Дню Победы.

Также в День Победы в нижегородском метро пройдет акция "Георгиевская ленточка". Так, станциях "Горьковская", "Московская" и "Парк Культуры" нижегородцы смогут получить символические ленты, посвященные празднованию победы.

Ранее сообщалось, что в День Победы в Нижегородской области будет организовано более 300 мероприятий.

Также напомним, что начало сбора и построения колонн "Бессмертного полка" в Нижнем Новгороде состоится с 8:00 до 10:00 на Нижегородской ярмарке. Проход к месту сбора будет открыт с ул. Советской, а КПП для прохода будут расположены на пл. Ленина.

Далее участники шествия пройдут по Канавинскому мосту, по Нижневолжской набережной, мимо Речного вокзала. Завершится - в районе парка Победы.

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Теги:
День Победы Метро
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