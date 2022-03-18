Три улицы перекроют в Нижнем Новгороде в связи с проведением салюта в День Победы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три улицы перекроют в Нижнем Новгороде в связи с проведением салюта в День Победы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Согласно информации, 9 мая с 21:00 до 22:30 движение транспорта будет ограничено на участке дороги от улицы Героя Юрия Смирнова до улицы Колхозной в Автозаводском районе.

Также с 21:00 до 22:30 будет закрыт Мещерский бульвар на участке от дома № 3 корпус 1 до дома № 5

Кроме того, в Сормовском районе с 21:00 до 22:15 движение транспорта будет прекращено от бульвара Юбилейного до дома №31А по прилегающей дороге к бульвару Юбилейному и по прилегающей дороге на участке от дома №31А по бульвару Юбилейному до улицы Энгельса.

Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что в День Победы в Нижегородской области будет организовано более 300 мероприятий.

Также напомним, что начало сбора и построения колонн "Бессмертного полка" в Нижнем Новгороде состоится с 8:00 до 10:00 на Нижегородской ярмарке. Проход к месту сбора будет открыт с ул. Советской, а КПП для прохода будут расположены на пл. Ленина.

Далее участники шествия пройдут по Канавинскому мосту, по Нижневолжской набережной, мимо Речного вокзала. Завершится - в районе парка Победы.