Акция "Синий платочек" пройдёт в нижегородском парке "Швейцария" в День Победы Общество

Фото: с сайта rv-ryazan.ru

Традиционная акция "Синий платочек" пройдёт 9 мая в Нижнем Новгороде в парке "Швейцария".

Военно-историческая реконструкция состоится на центральной сцене с 17:30 до 18:30. В ней примут участие артисты ДК "ГАЗ" и военный оркестр, а также волонтёры Победы и нижегородские студенты.

Как рассказали организаторы, под звуки духового оркестра в вальсе закружатся пары, одетые в стиле военных лет. А для зрителей будут организованы танцевальные мастер-классы, после чего все желающие смогут присоединиться к акции.

Все участники мероприятия получат в подарок фронтовое письмо-треуголку и символ акции - синий платочек.

Кроме того, желающие смогут сфотографироваться в стилизованной фотозоне.

Напомним, в парке "Швейцария" праздничная программа на главной сцене пройдёт с 13:00 до 21:30.

В 14:00 состоится концерт группы “Ва-Банк”, солист - Александр Ф. Скляр. Рок-коллектив исполнит песни военных лет.

Кроме того, в программе: концерт ансамбля песни и пляски Росгвардии, танцевального коллектива “Ракета”, ансамбля народной песни и танца “Любава”, Нижегородского губернского оркестра, камерного хора “Нижний Новгород”, вокально-эстрадной группы “Маэстро”, Камерного театра им. Степанова, Майи Балашовой, группы “Чкалов” и других.

В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Нижнем Новгороде запланировано множество мероприятий. Патриотические акции, концерты и конкурсы пройдут в каждом районе.