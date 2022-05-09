Отопление могут снова включить в нижегородских детсадах, школах и больницах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Отопление могут снова включить в нижегородских детсадах, школах и больницах. Об этом глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев написал в своем аккаунте в Telegram.

По его словам, погода в этом году очень капризна и переменчива.

"Еще в конце апреля самым распространённым комментарием был: "выключите отопление". Неделю назад погодный норматив был достигнут, и синоптики не давали прогнозов по сильному похолоданию. Теперь мы видим, что в первую очередь, в учреждениях социальной сферы стало некомфортно", - сказал Юрий Шалабаев.

Отмечается, что мэр города уже дал поручение возобновить подачу теплоснабжения в детские сады, школы и больницы города, если от их руководителей поступили соответствующие заявки. Если такая техническая возможность есть, то отопление будет включено.

"Конечно, не везде получится повторно включиться: где-то уже начали ремонтировать оборудование, проверять сети, где-то не хватит нагрузки, чтобы запустить котельную. Но если технические вопросы не мешают возобновить подачу тепла, это надо сделать в кратчайшие сроки", - добавил глава города.

Между тем, ранее сообщалось, что в жилые дома города подача отопления технически невозможна - ресурсоснабжающие организации и ДУКи уже перешли на летний режим работы, а на котельных стартовали ремонтно-восстановительные работы.

При этом в Дзержинске также будет включено отопление в социальных учреждениях города.

Напомним, что отопительный сезон по всей Нижегородской области завершился 5 мая.