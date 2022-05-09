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Еще одному нижегородцу назначен штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщается на сайте Канавинского районного суда.
Согласно информации, дело по статье 20.3.3 ч.1 КоАП РФ было рассмотрено 10 мая.
По итогам слушаний судья принял решение о назначении административного наказания.
Ранее сообщалось, что нижегородцу грозит штраф до 100 тысяч рублей за аудиосообщение с дискредитацией ВС РФ.
Напомним, что в начале марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ.
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