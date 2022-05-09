Движение транспорта приостановят на участке ул. Сеченова до конца мая Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта приостановят на участке ул. Сеченова до конца мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.



Согласно информации, с 08:00 15 мая до 20:00 30 мая будет временно приостановлено движение транспорта на участке улицы Сеченова от дома 2А до улицы Новосолдатской в связи с прокладкой новых инженерных сетей.

"Объехать зону перекрытия можно будет по улице Тургенева, переулку Бойновскому и улице Ковровской, либо по улице Новосолдатской и улице Сеченова. На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки", - отметили в департаменте.

Напомним, что в грядущие выходные на перекрёстке улиц Пискунова и Варварской будет перекрыто движение в связи с ремонтом трамвайных путей.

Ранее также сообщалось, что участок дороги на улице Верхне-Печёрской перекроют в Нижнем Новгороде до ноября 2022 года.