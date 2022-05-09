Бесплатные пересадки при использовании проездных для школьников и пенсионеров могут появиться в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бесплатные пересадки при использовании проездных для школьников и пенсионеров могут появиться в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на общественном обсуждении новой маршрутной сети.

Согласно информации, педагоги поддержали идею о возможном введении бесплатных пересадок в течение часа по проездным для школьников и пенсионеров, которые часто сопровождают детей. Такая возможность может появиться у обладателей лимитированных абонементов на определенное количество поездок.

Директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артем Бафанов отметил, что после введения новой маршрутной сети на всех маршрутах будут действовать проездные и абонементы, дающие право на бесплатные пересадки.

Также он рассказал, что несоблюдение перевозчиком взятых на себя обязательств повлечет за собой санкции, прописанные в контрактах. Контроль за работой общественного транспорта уже осуществляется созданной при ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" диспетчерской службой.

Ранее сообщалось, что новую маршрутную сеть в Нижнем Новгороде планируется ввести в августе 2022 года.