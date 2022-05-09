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Бесплатные пересадки при использовании проездных для школьников и пенсионеров могут появиться в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на общественном обсуждении новой маршрутной сети.
Согласно информации, педагоги поддержали идею о возможном введении бесплатных пересадок в течение часа по проездным для школьников и пенсионеров, которые часто сопровождают детей. Такая возможность может появиться у обладателей лимитированных абонементов на определенное количество поездок.
Директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артем Бафанов отметил, что после введения новой маршрутной сети на всех маршрутах будут действовать проездные и абонементы, дающие право на бесплатные пересадки.
Также он рассказал, что несоблюдение перевозчиком взятых на себя обязательств повлечет за собой санкции, прописанные в контрактах. Контроль за работой общественного транспорта уже осуществляется созданной при ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" диспетчерской службой.
Ранее сообщалось, что новую маршрутную сеть в Нижнем Новгороде планируется ввести в августе 2022 года.
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