Движение транспорта приостановят в центре Автозавода 15 мая Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в Автозаводском районе 15 мая будет временно приостановлено движение транспорта по ряду улиц. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, ограничения будут действовать с 8:30 до 13:00 в связи с легкоатлетическим забегом.

Перекрытие затронет площадь им.Киселёва, участок пр.Молодежного - от ул.Школьной до пр.Октября, участок пр. Ильича - от ул.Школьной до пр.Октября, участок ул.Челюскинцев - от пр.Молодёжного до пр.Ильича, участок ул.Школьной - от пр.Молодёжного до пр.Ильича, участок ул.Лоскутова - от пр.Молодёжного до пр.Ильича.

Соответствующие дорожные знаки будут установлены в зоне действующих ограничений. Объезд территории проведения мероприятия будет организован по прилегающим улицам, добавили в департаменте.

Оставленный вдоль трассы движения забега и на площади у ДК "ГАЗ" транспорт будет эвакуироваться.

В связи с проведением мероприятия будут внесены и изменения в маршруты регулярных перевозок:

- маршруты автобусов А-32, А-50, 232 будут сокращены до остановки "Площадь Киселёва" на улице Веденяпина;

- автобусные маршруты А-54, А-56, А-58, 202, 307 будут следовать по ул.Краснодонцев, пр. Кирова, пр.Октября в оба направления;

- на перечисленных маршрутах остановки будут организованы в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.

Напомним, в Нижнем Новгороде с вечера 13 мая до утра 16 мая изменится схема движения общественного транспорта по улице Варварской. Коррективы в маршруты регулярных перевозок будут внесены в связи с полным закрытием движения по перекрёстку улиц Пискунова и Варварской. В выходные на данном участке будут ремонтировать трамвайные пути.