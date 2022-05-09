Строительство ледового дворца начнется в Нижнем в ближайшее время
Городские фонтаны запущены в Нижнем Новгороде
Строительство ФОКа по адаптивным видам спорта началось в Дзержинске
"Горький fest" вновь пройдет в Нижнем Новгороде в конце июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня СМИ на 16 мая 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
13 мая 2022 18:58  [57] Служба заказа такси "Ситимобил" продолжает работу и соблюдает права сотрудников
13 мая 2022 18:46  [75] Стены более 20 многоэтажек утеплили в заречной части Нижнего Новгорода после жалоб жителей
13 мая 2022 18:02  [98] Движение транспорта приостановят в центре Автозавода 15 мая
13 мая 2022 17:53  [93] Змеи в Нижегородской области будут активны до конца мая
13 мая 2022 17:41  [100] Водооткачивающая техника работает во всех районах Нижнего Новгорода
13 мая 2022 17:11  [332] Ростехнадзор выявил нарушения в работе теплиц на Бору
13 мая 2022 16:46  [149] Прохладная погода в Нижегородской области сохранится и на следующей неделе
13 мая 2022 15:44  [135] Гарантийный срок на ремонт нижегородских дорог увеличен до 6 лет
13 мая 2022 15:37  [176] Проезд под Бурнаковским виадуком временно закроют для реконструкции магистральной теплосети
13 мая 2022 15:25  [141] Дети с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в игре "Зарница" в Нижнем Новгороде
Общество

Движение транспорта приостановят в центре Автозавода 15 мая

13 мая 2022 18:02  [98] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в Автозаводском районе 15 мая будет временно приостановлено движение транспорта по ряду улиц. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, ограничения будут действовать с 8:30 до 13:00 в связи с легкоатлетическим забегом.

Перекрытие затронет площадь им.Киселёва, участок пр.Молодежного - от ул.Школьной до пр.Октября, участок пр. Ильича - от ул.Школьной до пр.Октября, участок ул.Челюскинцев - от пр.Молодёжного до пр.Ильича, участок ул.Школьной - от пр.Молодёжного до пр.Ильича, участок ул.Лоскутова - от пр.Молодёжного до пр.Ильича.

Соответствующие дорожные знаки будут установлены в зоне действующих ограничений. Объезд территории проведения мероприятия будет организован по прилегающим улицам, добавили в департаменте.

Оставленный вдоль трассы движения забега и на площади у ДК "ГАЗ" транспорт будет эвакуироваться.

В связи с проведением мероприятия будут внесены и изменения в маршруты регулярных перевозок:

- маршруты автобусов А-32, А-50, 232 будут сокращены до остановки "Площадь Киселёва" на улице Веденяпина;

- автобусные маршруты А-54, А-56, А-58, 202, 307 будут следовать по ул.Краснодонцев, пр. Кирова, пр.Октября в оба направления;

- на перечисленных маршрутах остановки будут организованы в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.

Напомним, в Нижнем Новгороде с вечера 13 мая до утра 16 мая изменится схема движения общественного транспорта по улице Варварской. Коррективы в маршруты регулярных перевозок будут внесены в связи с полным закрытием движения по перекрёстку улиц Пискунова и Варварской. В выходные на данном участке будут ремонтировать трамвайные пути.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Легкая атлетика Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
09 мая 2022 14:03Парад Победы 9 мая 2022 года
Архив
Любовь и голуби
Спектакль «Бывшие»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph