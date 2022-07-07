ОМК направила более 2 млн рублей для поощрения лучших рабочих на конкурсе профмастерства

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Объединенная металлургическая компания (ОМК) провела четвертый корпоративный конкурс профессионального мастерства среди рабочих профессий "Профессионал-2022". Лучшие специалисты предприятий были поощрены: общий призовой фонд конкурса составил более 2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Победителями конкурса стали 35 сотрудников, представляющие выксунский, альметьевский, чусовской и челябинский заводы ОМК.
Четырёхдневный финал конкурса прошёл на нижегородской земле - в Выксе. Конкурсанты соревновались в 11 номинациях, четыре из которых – по международным стандартам WorldSkills.
Например, участники выполняли практическое задание по представляемой компетенции: они самостоятельно выстраивали последовательность работ, распределяя имеющиеся в их распоряжении ресурсы: участники номинации "Промышленная автоматика" проектировали, собирали и запускали макеты систем управления настоящих промышленных установок и искали неисправности в существующих системах.
По итогам соревнований сотрудники выксунского предприятия ОМК стали лучшими в десяти номинациях, уступив лишь одно первое место коллеге из Челябинска.
Директор по персоналу завода ОМК в Выксе Светлана Исаева отметила, что профессионализм является одной из корпоративных ценностей ОМК.
"Благодаря профессионализму своих сотрудников наша компания развивается и продолжает реализовывать новые проекты. В этом году многие участники смогли попробовать свои силы в нескольких номинациях, это говорит о том, что в ОМК работают настоящие профессионалы, универсальные специалисты, которые и составляют основу производства", - подчеркнула руководитель службы.
СПРАВКА:
ОМК проводит корпоративный конкурс профессионального мастерства среди рабочих профессий "Профессионал" каждые два года, начиная с 2015-го (в 2021 году конкурс был перенесён).
В этом году в конкурсе выбирали "Лучшего газорезчика", "Лучшего машиниста крана", "Лучшего оператора поста управления", "Лучшего слесаря-гидравлика", "Лучшего водителя погрузчика", "Лучшего наставника по рабочей профессии", а также сильнейших сотрудников по номинациям "Неразрушающий контроль", "Сварочные технологии" "Электромонтажные работы", "Промышленная автоматика", "Лучший по безопасности труда". Участниками конкурса стали почти 500 сотрудников ОМК, в финал вышли 124 человека.
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