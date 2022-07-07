ОМК направила более 2 млн рублей для поощрения лучших рабочих на конкурсе профмастерства Бизнес

Фото: ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) провела четвертый корпоративный конкурс профессионального мастерства среди рабочих профессий "Профессионал-2022". Лучшие специалисты предприятий были поощрены: общий призовой фонд конкурса составил более 2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Победителями конкурса стали 35 сотрудников, представляющие выксунский, альметьевский, чусовской и челябинский заводы ОМК.

Четырёхдневный финал конкурса прошёл на нижегородской земле - в Выксе. Конкурсанты соревновались в 11 номинациях, четыре из которых – по международным стандартам WorldSkills.

Например, участники выполняли практическое задание по представляемой компетенции: они самостоятельно выстраивали последовательность работ, распределяя имеющиеся в их распоряжении ресурсы: участники номинации "Промышленная автоматика" проектировали, собирали и запускали макеты систем управления настоящих промышленных установок и искали неисправности в существующих системах.

По итогам соревнований сотрудники выксунского предприятия ОМК стали лучшими в десяти номинациях, уступив лишь одно первое место коллеге из Челябинска.

Директор по персоналу завода ОМК в Выксе Светлана Исаева отметила, что профессионализм является одной из корпоративных ценностей ОМК.

"Благодаря профессионализму своих сотрудников наша компания развивается и продолжает реализовывать новые проекты. В этом году многие участники смогли попробовать свои силы в нескольких номинациях, это говорит о том, что в ОМК работают настоящие профессионалы, универсальные специалисты, которые и составляют основу производства", - подчеркнула руководитель службы.

СПРАВКА:

ОМК проводит корпоративный конкурс профессионального мастерства среди рабочих профессий "Профессионал" каждые два года, начиная с 2015-го (в 2021 году конкурс был перенесён).

В этом году в конкурсе выбирали "Лучшего газорезчика", "Лучшего машиниста крана", "Лучшего оператора поста управления", "Лучшего слесаря-гидравлика", "Лучшего водителя погрузчика", "Лучшего наставника по рабочей профессии", а также сильнейших сотрудников по номинациям "Неразрушающий контроль", "Сварочные технологии" "Электромонтажные работы", "Промышленная автоматика", "Лучший по безопасности труда". Участниками конкурса стали почти 500 сотрудников ОМК, в финал вышли 124 человека.