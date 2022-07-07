ЖК "Солнечный" в Нижнем Новгороде может быть достроен досрочно Общество

ЖК Солнечный Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ЖК "Солнечный" в Нижнем Новгороде может быть достроен досрочно. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".

Как рассказал нижегородец, дольщики ЖК "Солнечный" ожидали возобновления строительства этим летом, однако в Фонде защиты прав дольщиков сообщили, что достроить жилой комплекс планируется к концу 2023 года.

Как рассказал Глеб Никитин, все работы на объекте ведутся с целью сокращения сроков. Дома должны быть сданы в 2023 году, но для досрочного завершения достройки были ускорены многие процессы.

Глава региона отметил, что обычно при достройке сначала делаются документы, а потом - работы. В случае с ЖК "Солнечный" эти процессы идут параллельно для того, чтобы жильцы смогли получить ключи от квартир как можно быстрее.

"Но требуется провести все работы, и провести их качественно. Исправить то, что застройщик оставил. Укрепление то же — для него необходимо проектирование. Все это делается. И делается в целях опережения сроков", - написал Глеб Никитин.

Напомним, что ООО "Вертикаль" - бывший застройщик нижегородского ЖК "Солнечный", был признан банкротом в декабре 2020 года.

Компания прекратила строительство ЖК "Солнечный" в апреле 2020 года. В августе того же года правительство Нижегородской области приняло решение о включении домов жилого комплекса в реестр проблемных объектов. Уже в январе 2021 года в отношении ООО "Вертикаль" было возбуждено уголовное дело.

Три недостроя компании - два в ЖК "Солнечный" и один в ЖК "Гелиос" - объединили 347 дольщиков. Сроки строительства этих домов истекли в 2020 году, а сроки аренды застройщиком земельного участка – ещё в 2016-м. Стройка была заморожена на этапе готовности домов ЖК "Солнечный" около 65%, дома "Гелиос" - на 35%.

Ранее сообщалось, что высотку "Гелиос" в Верхних Печерах планируется достроить к осени 2023 года.