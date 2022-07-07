Александра Вайнберга переизбрали на пост председателя Регионального совета НРО "Всероссийский совет местного самоуправления" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Александра Вайнберга переизбрали на пост председателя Регионального совета Нижегородского регионального отделения общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления" (ВСМС).

Как рассказали в общественной организации, кандидатуру Вайнберга выдвинули участники отчётно-выборной конференции, прошедшей 11 июля в Нижнем Новгороде.

Участники конференции утвердили состав Регсовета и его Президиума, а также подвели итоги деятельности организации за 2019-2022 годы и обсудили план работы отделения на период до 2023 года.

Согласно информации, в текущем году ВСМС провёл грантовый конкурс "Швейная мастерская", а совместно с Управлением госохраны ОКН Нижегородской области и АНО "АСИРИС" был инициирован проект по сбору информации о потребностях муниципальных образований региона в проведении археологических разведок земельных участков, планируемых к хозяйственному освоению в 2023-2025 годах.

Александр Вайнберг отметил, что на практике одним из актуальных вопросов является наличие административных барьеров при разработке муниципалитетами проектно-сметной документации. Это становится ограничением для их участия в реализации государственных программ.

"Над механизмами их снятия мы будем работать", - подчеркнул председатель ВСМС.

Также на совещании были озвучены планы в 2023 году продолжить проведение грантовых конкурсов среди муниципальных образований Нижегородской области. Это будет способствовать тиражированию успешных примеров муниципальных практик "Бережливый муниципалитет", сообщили в НРО общероссийской общественной организации.

Напомним, в октябре прошлого года Александр Вайнберг был избран представителем от регионального парламента в Совет Федерации: депутаты единогласно поддержали его кандидатуру. В связи с наделением полномочиями сенатора Вайнберг написал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата ЗСНО.