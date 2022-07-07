Продлена работа Нижегородского кремля
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 12 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Политика
12 июля 2022 15:42  [44] Александра Вайнберга переизбрали на пост председателя Регионального совета НРО "Всероссийский совет местного самоуправления"
11 июля 2022 16:09  [485] Дмитрий Груничев назначен и.о. главы министерства строительства Нижегородской области
09 июля 2022 09:21  [838] Глеб Никитин внёс изменения в структуру правительства Нижегородской области
08 июля 2022 19:02  [1106] Эксперт-мониторинг событий 1 по 8 июля 2022 года от АНО "Минин-центр"
08 июля 2022 11:43  [402] Уголовное дело завели на начальника ЛПП в речном порту Дзержинска
07 июля 2022 14:54  [361] Ольга Щетинина: "В своей законотворческой работе депутаты "Единой России" учитывают меняющиеся запросы общества"
07 июля 2022 12:51  [344] Артем Кавинов: В приоритете - выполнение народной программы партии, которая, по сути, стала планом антисанкционных мероприятий
07 июля 2022 11:28  [333] "Единая Россия" подвела итоги весенней сессии в Госдуме: защита граждан и нацинтересов, поддержка экономики и бизнеса
07 июля 2022 09:33  [281] Эксперты ФоРГО об избирательной кампании 2022: "Общество и элиты консолидируются вокруг президента"
06 июля 2022 10:28  [363] Молодых политологов из Нижегородской области приглашают к соисканию Премии "Дигория"
Политика

Александра Вайнберга переизбрали на пост председателя Регионального совета НРО "Всероссийский совет местного самоуправления"

12 июля 2022 15:42  [44] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Александра Вайнберга переизбрали на пост председателя Регионального совета Нижегородского регионального отделения общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления" (ВСМС).

Как рассказали в общественной организации, кандидатуру Вайнберга выдвинули участники отчётно-выборной конференции, прошедшей 11 июля в Нижнем Новгороде.

Участники конференции утвердили состав Регсовета и его Президиума, а также подвели итоги деятельности организации за 2019-2022 годы и обсудили план работы отделения на период до 2023 года.

Согласно информации, в текущем году ВСМС провёл грантовый конкурс "Швейная мастерская", а совместно с Управлением госохраны ОКН Нижегородской области и АНО "АСИРИС" был инициирован проект по сбору информации о потребностях муниципальных образований региона в проведении археологических разведок земельных участков, планируемых к хозяйственному освоению в 2023-2025 годах.

Александр Вайнберг отметил, что на практике одним из актуальных вопросов является наличие административных барьеров при разработке муниципалитетами проектно-сметной документации. Это становится ограничением для их участия в реализации государственных программ.

"Над механизмами их снятия мы будем работать", - подчеркнул председатель ВСМС.

Также на совещании были озвучены планы в 2023 году продолжить проведение грантовых конкурсов среди муниципальных образований Нижегородской области. Это будет способствовать тиражированию успешных примеров муниципальных практик "Бережливый муниципалитет", сообщили в НРО общероссийской общественной организации.

Напомним, в октябре прошлого года Александр Вайнберг был избран представителем от регионального парламента в Совет Федерации: депутаты единогласно поддержали его кандидатуру. В связи с наделением полномочиями сенатора Вайнберг написал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата ЗСНО.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Назначения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода Мир в кадре
07 июля 2022 16:47Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода "Мир в кадре"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph