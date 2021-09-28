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Политика

Александр Вайнберг прокомментировал своё избрание сенатором от ЗСНО

05 октября 2021 16:27  [361] Политика
Александр Вайнберг

Александр Вайнберг

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Первое заседание Законодательного собрания Нижегородской области VII созыва состоялось 5 октября.

В ходе заседания был избран представитель от регионального парламента в Совет Федерации: депутаты единогласно поддержали кандидатуру Александра Вайнберга.

"Коллеги оказали мне огромную честь, избрав меня уже в третий раз представителем от областного парламента в Совет Федерации. Важно, чтобы заботы и проблемные вопросы, трудности, которые испытывают регионы выносились на "самый верх" и не просто обсуждались, а подлежали решению посредством принятия конкретных мер", - отметил вновь избранный представитель от ЗСНО в Совете Федерации Федерального Собрания РФ Александр Вайнберг.

"Буду стараться оправдать доверие жителей области, наших депутатов, отстаивать интересы региона на уровне Федерации и продолжать системную работу по совершенствованию законодательства нашей страны на благо нижегородцев", - сказал спикер.

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Теги:
Законодательное собрание Совет Федерации
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