Александр Вайнберг прокомментировал своё избрание сенатором от ЗСНО

Александр Вайнберг
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Первое заседание Законодательного собрания Нижегородской области VII созыва состоялось 5 октября.
В ходе заседания был избран представитель от регионального парламента в Совет Федерации: депутаты единогласно поддержали кандидатуру Александра Вайнберга.
"Коллеги оказали мне огромную честь, избрав меня уже в третий раз представителем от областного парламента в Совет Федерации. Важно, чтобы заботы и проблемные вопросы, трудности, которые испытывают регионы выносились на "самый верх" и не просто обсуждались, а подлежали решению посредством принятия конкретных мер", - отметил вновь избранный представитель от ЗСНО в Совете Федерации Федерального Собрания РФ Александр Вайнберг.
"Буду стараться оправдать доверие жителей области, наших депутатов, отстаивать интересы региона на уровне Федерации и продолжать системную работу по совершенствованию законодательства нашей страны на благо нижегородцев", - сказал спикер.
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