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Общество

Три семьи из Большеболдинского района получили ключи от построенных по программе "Комплексное развитие сельских территорий" домов

12 июля 2022 18:55  [1] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Три семьи из Большеболдинского района получили ключи от построенных по программе "Комплексное развитие сельских территорий" домов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, новое жилье получили сотрудники ООО "Племзавод "Пушкинское", которое ввело в эксплуатацию новый животноводческий комплекс на 624 головы.

Как отметил замгубернатора Нижегородской области Андей Саносян, программа "КРСТ" направлена на то, чтобы создать для жителей комфортные условия жизни в селе.

Глава муниципалитета Алла Морозова рассказала, что сданы были три дома площадью 42, 54 и 72 квадратных метра.

Кроме того, в рамках программы было выделено 26 млн рублей на ремонт дороги в селе Знаменка.

Ранее сообщалось, что более 300 млн рублей планируется направить на строительство жилья в селах Нижегородской области.

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Теги:
Большебодинский район Жилье
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