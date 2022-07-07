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Три семьи из Большеболдинского района получили ключи от построенных по программе "Комплексное развитие сельских территорий" домов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Согласно информации, новое жилье получили сотрудники ООО "Племзавод "Пушкинское", которое ввело в эксплуатацию новый животноводческий комплекс на 624 головы.
Как отметил замгубернатора Нижегородской области Андей Саносян, программа "КРСТ" направлена на то, чтобы создать для жителей комфортные условия жизни в селе.
Глава муниципалитета Алла Морозова рассказала, что сданы были три дома площадью 42, 54 и 72 квадратных метра.
Кроме того, в рамках программы было выделено 26 млн рублей на ремонт дороги в селе Знаменка.
Ранее сообщалось, что более 300 млн рублей планируется направить на строительство жилья в селах Нижегородской области.
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