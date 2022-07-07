Подъезд к селу Илёв в Вознесенском районе будет отремонтирован по нацпроекту Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Подъезд к селу Илёв в Вознесенском районе будет отремонтирован по нацпроекту. Об этом сообщили в ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог".

Согласно информации, протяженность ремонтируемого участка - более 11 километров.

Из-за сильного износа покрытия при ремонте применяется технология ресайклинга: отфрезерованный асфальт используется для укрепления дорожного основания. После этого сверху укладывается новое покрытие. Работы должны быть завершены в конце августа.

Напомним, что в этом году в Вознесенском районе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" планируется выполнить ремонт трех участков дорог общей протяженностью 13,8 км. Суммарная стоимость работ составляет 206,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что подъезд к селу Бахтызино в Вознесенском районе отремонтировали по нацпроекту за неделю.

Также напомним, что Нижегородской области дополнительно было выделено более 3,3 млрд рублей на строительство и модернизацию дорог. Эти средства будут направлены на ремонт 165 км автодорог в 2022 году.

Всего же в регионе на ремонт дорог выделено около 11 млрд рублей, которые будут направлены на приведение в нормативное состояние более 700 км автомобильных дорог и более 450 погонных метров мостов.