Перевозский музейно-выставочный центр капитально отремонтируют в 2022 году Общество

Фото: министерство культуры Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Перевозский музейно-выставочный центр капитально ремонтируют в рамках проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура". На эти цели выделено в общей сложности 12,4 млн рублей: более 6,3 млн – из федерального бюджета, 4,8 млн – из регионального и свыше 1,2 млн – из муниципального.

Музейно-выставочный центр расположен в центре Перевоза в двухэтажном здании 1966 года постройки. Капитальный ремонт здесь не проводился с момента строительства.

Как уточнили в областном Минкультуры, в рамках стартовавших работ уже усилен фундамент, произведён ремонт кровли, инженерных сетей, заменены окна, утеплён фасад здания. В настоящее время ведутся электромонтажные работы, а также отделочные работы внутри здания - облицовка пола плиткой, покраска стен и монтаж потолков.

В этом году также планируется заменить отмостку и лестницу внутри музея, обустроить водосточную систему, санузлы, заменить двери и провести декоративный ремонт помещений.

В Минкульте рассказали, что на базе Перевозского музейно-выставочного центра для школьником проходят уроки исторического краеведения и истории России.

Только в 2021 году в там было представлено 20 выставок – как из собственных фондов, так и привозных. Кроме экспозиционно-выставочной работы музей занимается научно-исследовательской деятельностью.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область будет сотрудничать с московским Политехническим музеем в сфере культуры, искусства и просвещения.