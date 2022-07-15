Опубликована программа фестиваля "Гастрономическая Рождественская" на 16 июля Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Фестиваль "Гастрономическая Рождественская" вновь пройдет в Нижнем Новгороде 16 июля с 12:00 до 23:00.

По традиции нижегородцев и гостей города ждут уютные летние веранды, специальные сеты и позиции в меню, мастер-классы, лекции, экскурсии, фудтраки с едой, гриль-бар, музыкальная программа, а также специальные предложения к 200-летию Нижегородской ярмарки. Вход свободный.

Программа на 16 июля:

- SKOBA — детское время: машинки на дистанционном управлении и батут для маленьких гостей (12:00-21:00), SUNSET DJ-SET / KATRIN KOVA (20:00-23:00)

- "БаклаДжан" — угощение домашней настойкой с кавказскими сырами, фотозона с колоритными нарядами кавказских народов, к каждому шашлыку - бокал вина в подарок (12:00-23:00)

- Terrapia — конкурс сабража (14:00—17:00), угадавшие сорт и страну вина получат бутылку в подарок (17:00-20:00)

- Coffee Cake — апероль и спешл-коктейли всего за 295 рублей, диджей с лаунж-музыкой, шарики всем детям (17:00-23:00)

- "Безухов" — корнеры с волжской кухней: караси, царские раки в фирменном соусе (12:00-23:00), дегустация загульного кваса — клубничного и облепихового (16:00), концерт группы "Вельветовые медведи" (17:00-23:00)

- "Горьковская пивоварня" — открытая кухня с закусками, колбасками, креветками и крафтом на улице (12:00-23:00)

- "Пяткинъ" — специальные настойки к юбилею Нижегородской ярмарки, волжский квасок, нижегородское пиво, волжские углы с копчёным лещом, варенье из сосновых шишек от Александра Котюсова (12:00-22:00)

- "Квеври" — открытый бар с летними коктейлями (18:00-23:00), живая музыка на летней веранде от Кристины Трегубовой (19:30-22:00)

- "Рюмочная на Софроновской" — старинные традиционные настойки к 200-летию Нижегородской ярмарки (12:00-23:00)

- "Селёдка и кофе"— музыкальное настроение от нижегородских диджеев (16:00-23:00)

- "Бутик крымских вин" — субботняя винная карта из пяти новых вин. Дегустации крымских вин, вход свободный (16:00, 18:00, 20:00)

- "Изи" — дегустация и продажа сыра от нижегородской "Сырной мастерской Пивоварова" (16:00-20:00), более 50 видов крафта: пива и сидра. Спешл-шаверма (12:00-23:00)

- Spicy Band — гонконгские вафли и тайское мороженое "Новые вкусы". Холодный смузи по специальной цене (12:00-21:00), клипы на летней площадке (20:00-22:00)

- "Сияй" — DJ-set от резидентов бара DJ Lil’Scratch/DJ Pskor (18:00-23:00), дегустация настоек собственного приготовления и брускетт (18:00-20:00)

- Nebar — конкурсы и флешмобы (18:00-20:00), outdoor-бал с локальными диджеями (20:00-23:00).

Для посетителей гастрофестиваля будут работать гриль-бар "Горячо", корнеры с едой и напитками: "Будапешт", Rozas, Vins, "Пивзавод", YALE, Vibe Poke, гастроферма Ивана Абалымова "Княжий двор", фермерские и ремесленные товары в честь 200-летия Нижегородской ярмарки рядом с рестораном "Пяткинъ".

Также на улице Рождественской будут установлены фудтраки: "Хот-дожная", Bronx, Best Coffee, RockeTruck, "Жарим", "Сладкий Горький", "Чешский трдельник".

На время проведения фестиваля будет ограничено автомобильное движение, запрещена парковка и стоянка транспортных средств по улице Рождественской от площади Маркина до Зеленского съезда с 00:01 16 июля до 05:00 17 июля.

Напомним, что иммерсивное шоу к 200-летию Нижегородской ярмарки пройдет 15-16 июля. Также на территории Ярмарки до 25 августа каждые выходные будут проходить праздничные гулянья.

Также опубликована программа музыкального фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде на 15-17 июля.

С полной программой мероприятий на лето 2022 года в Нижнем Новгороде можно ознакомиться по ссылке.