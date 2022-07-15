концепция жилого комплекса
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Достройка ЖК "Воскресенская слобода" стартовала в Нижнем Новгороде в границах улиц Шевченко, 3-я Ямская, Большие Овраги. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Согласно информации, на объекте проводится актуализация инженерных изысканий, уже установлены аншлаги, проведены работы по инвентаризации зеленых насаждений, а также организован штаб строительства.
В настоящее время рабочие приводят в порядок строительную площадку, обустраивают временное освещение, дороги и бытовой городок. Также проводится закупка материалов для восстановления водоснабжения и процедура закупки на выполнение строительных работ.
Одновременно с этим проводится корректировка проектно-сметной документации.
Напомним, что бывший застройщик объекта ООО "Жилстрой" неоднократно переносил сроки окончания строительства ЖК "Воскресенская слобода". ЖК начали строить в 2013 году, дом планировали сдать в 2019 году. Однако в 2018 году недостроенный ЖК включили в перечень проблемных объектов, а через год застройщик был признан банкротом. Квартиры в недостроенном доме купили 17 человек.
По состоянию на конец 2020 года строительная готовность объекта составляла 56%.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде стартовала достройка проблемного ЖК "Приокский" и ЖК "Квартал Европейский".
Всего в Нижегородской области в текущем году планируется достроить 8 проблемных объектов.
Также напомним, что ЖК "Солнечный" в Нижнем Новгороде может быть достроен досрочно.
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