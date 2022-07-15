Больничная летальность от инфаркта миокарда в Нижегородской области составляет менее 10% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Больничная летальность от инфаркта миокарда в Нижегородской области составляет менее 10%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора региона, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, с начала года в Нижегородской области летальность от инфаркта миокарда составила 9,6%. В 2021 году этот показатель за полгода составлял 10,2%.

Как рассказал Давид Мелик-Гусейнов, таких показателей удалось достичь благодаря формированию сети первичных сосудистых отделений по всей области (инфарктная сеть) и активному использованию электрокардиографов, передающих дистанционно результаты ЭКГ из отдалённых территорий в центр расшифровки кардиограмм.

"Коллеги из отрасли знают, как сложно это делать. Результат зависит не только от врачей. Но возможности нижегородской медицины и осознанность сохранного поведения населения - совокупно дают хороший тренд", - написал замгубернатора.

Ранее сообщалось, что почти 60% онкологических заболеваний в Нижегородской области выявляются на ранней стадии, а смертность от новообразований снизилась на 3,3%.

Также напомним, что смертность от внешних причин в Нижегородской области снизилась на 3,6% за 2021 год.