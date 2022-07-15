ОМК запустил социальный проект для профориентации подростков Общество

Фото пресс-служба ОМК

Сотрудники Объединенной металлургической компании (ОМК) запустили социальный проект для подростков 13-17 лет, который помогает определиться с выбором будущей профессии. Об этом сообщили в пресс-службе ОМК.

С апреля 2022 года в рамках проекта сотни подростков уже прошли бесплатное специальное тестирование и на его основе получили рекомендации экспертов по выбору профессии с учетом особенностей характера.

Партнером проекта выступил сервис "Профориентатор", который предоставил бесплатный доступ к своим тестам "Личность и профессия" и "Профессиональная перспектива". После получения результатов тестирования ребят ждут индивидуальные онлайн-консультации, которые проводят профессиональные психологи. В ходе общения они помогают определить личностный профиль ребенка, на основе которого дают рекомендации, на что обратить внимание и какие шаги предпринять в выборе будущей профессии.

До конца июля у школьников из Выксы (Нижегородская область), Благовещенска (Республика Татарстан), Челябинска, Белгорода, Чусового (Пермский край) есть возможность принять участие в данном проекте.

"Обычно при выборе профессии опираются на школьную успеваемость в конкретных предметах и не учитывают личностные качества ребенка. Мы хотим помочь ребятам изначально сделать верный выбор будущей специальности. Например, почти каждый пятый ребенок из числа обративших к нам предрасположен к работе по техническим специальностям и ИТ. Есть ребята, имеющие способности для профессии маркетолога и специалиста в сфере продаж. Все они потенциальные сотрудники нашей компании. Будем рады, если благодаря нашей помощи подростки выберут профессию, которая полностью отвечает их психологическому портрету, способностям и будет приносить удовольствие", - рассказала сотрудница ОМК, участница социального проекта Светлана Зыряева.