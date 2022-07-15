Музыкальный фестиваль "Великая Русь" пройдет 30 июля в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Музыкальный фестиваль "Великая Русь" пройдёт 30 июля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, фестиваль пройдёт у собора Александра Невского. Он будет посвящён культурным и историческим особенностям России, а также её героям. Зрителей ждёт музыкальная программа, сопровождаемая пиротехническими эффектами и архитектурной подсветкой храма.

Как рассказал и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Олег Беркович, классическая музыка и световые эффекты гармонично дополнят друг друга и помогут почувствовать всю силу русского искусства.

Каждый номер будет сопровождаться визуальными ассоциациями на темы российской истории и культуры, исторических героев. А на стенах собора появятся произведения русской живописи, изображения архитектурных объектов, планы Нижнего Новгорода, а также дореволюционная кинохроника и изображения уникальных природных мест России.

Войти на фестиваль можно будет с 19:00, а сам концерт начнётся в 21:00. Билеты на сидячие места можно приобрести по ссылке. Стоимость билетов — 200 рублей. Все собранные средства будут направлены на благотворительность.

На стоячие места вход свободный, но необходима предварительная регистрация.

Также трансляцию фестиваля можно будет посмотреть 30 июля в сообществе "Нижний 800" в соцсети "ВКонтакте", на телеканалах ННТВ и "Нижний Новгород 24".