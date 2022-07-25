Нижегородских предпринимателей приглашают к участию в федеральном форуме "Производительность 360" в Сочи Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородские предприниматели смогут принять участие в федеральном форуме "Производительность 360", который пройдёт в Краснодарском крае 14 октября 2022 года. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального Минпрома.

Как рассказал глава ведомства Максим Черкасов, во время ежегодного форума эксперты и участники нацпроекта "Производительность труда" обсуждают реализацию нацпроекта и делятся опытом повышения эффективности бизнеса.

Организаторами форума выступают Минэкономразвития РФ и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда.

Всего на форуме выступят более 70 спикеров - представители органов госвласти, предприятий-участников нацпроекта, компаний-разработчиков производственных систем, а также общественных организаций.

Принять участие в форуме могут все желающие: как участники нацпроекта, так компании, интересующиеся развитием бережливых технологий на производстве.

Участие бесплатное, подчеркнули в Минпроме.

Подать заявку и узнать подробности можно на сайте forum-360.ru, регистрация будет доступна в августе.

Нацпроект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта. Они оказывают адресную поддержку предприятиям региона и обучают сотрудников инструментам бережливого производства.

Напомним, в прошлом году Федеральный форум "Производительность 360" прошёл в Нижнем Новгороде. Он объединил более 1000 участников из 68 регионов, где реализуется национальный проект "Производительность труда".

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в пятёрку лидеров федерального рейтинга региональных центров компетенций по итогам работы в первом полугодии 2022-го. В нацпроекте "Производительность труда" уже участвуют 185 нижегородских компаний - это на 34% больше, чем предполагалось планом.