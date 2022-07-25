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Памятник участникам Первой мировой войны планируется установить в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, памятник нижегородцам-участникам Первой мировой войны планируется установить в парке Кулибина, который будет благоустроен в 2023 году.
С этой инициативой выступил генерал-лейтенант запаса, член Общественной палаты Нижегородской области Алексей Меркурьев.
По его словам, памятник основан на образе простого русского солдата, защищающего свою страну ценой собственной жизни. У подножия расположится георгиевская ленточка - символ патриотизма, связывающий прошлые поколения с настоящим.
Ранее сообщалось, что в Сормовском районе установили макет подводной лодки "С-7".
Также напомним, что в Нижнем Новгороде установят памятник композитору Борису Мокроусову.
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