Заксобрание Нижегородской области одобрило назначение трех новых зампредов правительства региона Политика

правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 28 июля одобрили назначение трех новых зампредов правительства региона.

Напомним, что губернатор Глеб Никитин в начале июля внёс изменения в структуру правительства Нижегородской области.

Как отметил на заседании глава региона, изменения в строительном блоке и блоке ЖКХ были необходимы в связи с тем, что с 2018 года количество строительных проектов, реализуемых в области, выросло в десятки раз.

Согласно информации, Олег Беркович назначен на должность замгубернатора Нижегородской области. Ранее он занимал пост министра культуры региона.

Вячеслав Горев занял должность заместителя председателя правительства Нижегородской области. Он будет курировать министерство энергетики и ЖКХ, госжилинспекцию и службу по тарифам. До назначения работал замдиректора главного инженера ПАО "Россети Московский регион", до этого возглавлял филиал МРСК "Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго".

"Я считаю, что профессиональные качества ровно такие, которые нужны, чтобы осуществлять кураторство ресурсоснабжающими организациями, энергетики и комплекса жилищно-коммунального хозяйства", - прокомментировал назначение Глеб Никитин.

Юрий Ильин назначен на должность заместителя председателя правительства Нижегородской области, руководителя аппарата правительства региона.

Анатолий Молев назначен на должность заместителя председателя правительства области. Ранее он руководил министерством строительства Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Александр Симагин возглавит департамент развития туризма и внешних связей администрации Нижнего, а департаментом развития предпринимательства и инвестиций будет руководить Наталья Федичева.

Также напомним, что в администрации Нижнего Новгорода был создан юридический департамент. Его возглавила Татьяна Витушкина.