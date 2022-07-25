Эксперт-мониторинг событий c 22 по 29 июля 2022 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Решение зернового кризиса

Эксперт "Минин-центра", декан факультета социальных наук, заведующий кафедрой социальной безопасности и гуманитарных технологий ННГУ им. Н.И. Лобачевского Роман Голубин считает, что СВО и ее последствия в виде западных санкций повлияли на производство и вывоз зерновых из Украины, лукавить тут не стоит. Здесь и боевые действия в регионах, производящих зерно; удары по объектам транспортной инфраструктуры, используемым вооруженными силами; подорожание ГСМ; мероприятия по мобилизации населения в ВСУ; длительная пауза в морском вывозе зерна из Украины.

Тогда, в условиях паузы, возникли новые маршруты - через Европу, что означает рост транспортных затрат (сухопутные перевозки дороже водных), появление новых коммерческих посредников, желающих получить свою долю прибыли и, возможно, перенаправить зерновые потоки.

Сейчас трудно оценить объем выращенного там в этом году зерна. Киевские власти прогнозируют потери урожая в 2 раза. Так же трудно прогнозировать сколько удастся собрать, сохранить и поставить на мировые рынки.

Естественно, что события на Украине, занимавшей пятое место в топе крупнейших экспортеров зерна по итогам 2021 года, скажутся на ее позициях на мировом рынке зерна в текущем году. Однако понижение этих позиций – шанс для других игроков поднять свои рейтинги. Речь, прежде всего, о России. Именно ей аналитики прочат исполнение компенсаторной функции за счет рекордного урожая этого года на фоне проблем у других производителей, связанных во многом с климатическими явлениями.

По-видимому, Россия готова взять на себя эту роль, что, несомненно, положительно скажется на ее международном авторитете, окончательно похоронив планы сделать из нее "глобального изгоя". Африканский вояж главы российского МИД прекрасно ложится в эту логику. Но здесь следует помнить о том, что судоходные торговые маршруты из южных российских регионов проходят относительно недалеко от зоны действия СВО (или потенциального действия), и вопросы безопасности не стоит сбрасывать со счетов. В любом случае, передел мирового рынка означает актуальность использования силового ресурса, как возможности повлиять на серьезные экономические решения неэкономическими средствами. Поэтому важность боеготовности и боеспособности российской армии и флота только возрастет. Впрочем, как и важность дипломатических усилий по сохранению отношений с таким непростым соседом, как Турция, серьезным региональным игроком, контролирующим проливы.

Одновременно с этим можно прогнозировать, что компенсация потерь украинского зернового экспорта не остановит мировой продовольственный кризис и не избавит Россию в дальнейшем от попыток возложения на нее Западом вины за этот кризис.

Всемирная продовольственная программа ООН уже объявила 2022-ый годом беспрецедентного голода. Это произошло после нескольких лет (с середины 2010-х), отмеченных постоянным ростом количества голодающих в мире.

По подсчетам экспертов, в минувшем году в состоянии "хронического голода" находились 828 млн. чел., а более 2 млрд. чел. столкнулись с проблемой "продовольственной безопасности". Пандемия, нарушения грузоперевозок, засуха, резкий рост цен на зерно и продовольствие, вооруженные конфликты. В этом году, например, жаркая и сухая погода привели к неурожаю в Индии, которая ранее полностью покрывала свои потребности в зерновых, теперь вынуждена стать импортером. В общей картине украинская ситуация лишь небольшой фрагмент.

Однако продовольственный кризис – это прекрасный медийный фон для продолжения демонизации России. Рядом с изображениями истощенных африканских детей будет простое объяснение – российское агрессивное вторжение в страну хлеборобов. Такая схема более проста для восприятия, чем, например, обвинения Путина в росте цен на американских заправках. Помнится, там автовладельцы в ответ на заявления о "путинском налоге" на топливо размещали наклейки с Байденом, утверждающим: "Я сделал это". Европейского обывателя тоже не покидают вопросы о необходимости мерзнуть зимой, чтобы поддержать власть в Киеве. Думаю, в западной медийной повестке, которая во многом формирует аналогичную глобальную, уже созданный образ врага (Россия/Путин) будет поддерживаться за счет обвинений в инициировании продовольственного кризиса. Тема "Голодомор 2.0". Теперь во всемирном масштабе. Западными политиками уже заявляется, что Россия использует «зерновую дубину», вслед за "газовой".

Кстати, в таких условиях любая активность в прибрежных районах зоны СВО со стороны российских вооруженных сил будет трактоваться западными медиа- ресурсами, как угроза или препятствование вывозу зерна из украинских портов.

А если проблемы с продовольствием, ценами на него вызовут волну политической нестабильности? Эксперты ООН уже ожидают дестабилизацию (протесты, бунты) в более чем 40 странах. В зоне риска многие африканские и азиатские государства. Уверен - долго искать на Западе виновников не станут. Снова можно будет использовать образ врага, который расчетливо и кропотливо создавался для долговременной эксплуатации. Мы это не раз наблюдали и, скорее всего, увидим снова.

В чем еще уверен, что остальной мир - основной мир, состоящий из стран Азии, Африки, Латинской Америки, думающей части коллективного Запада понимает кто на самом деле виновник продовольственного кризиса.

Региональная тема – Кадры решают все.

Эксперт "Минин – центра" Алексей Орехов отмечает, что комплексное изучение проблем государственного управления в Российской Федерации приводит к пониманию качественного разрыва между федеральными, региональными и муниципальными уровнями. Тем показательнее выглядят кадровые решения на федеральном уровне с привлечением перспективных нижегородцев.

Эти знаковые кадровые решения произошли в течение месяца. В хронологической последовательности - глава местного самоуправления Кстовского муниципального района Нижегородской области Андрей Чертков возглавит министерство угля и энергетики ДНР, директор департамента государственного управления и государственной службы Нижегородской области Сергей Бочаров включен в состав комиссии по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров при Президенте РФ, глава Арзамаса Александр Щелоков вошел в состав правительственной комиссии по развитию регионов России.

Направление Андрея Черткова в ДНР – ответственная миссия на передовом рубеже Русского мира. Выбор нашего земляка на эту должность подчеркивает его высокий разноплановый профессионализм хозяйственника, а согласие - личную смелость. Будем следить за его деятельностью на этом, жизненно определяющем для Донбасса, посту.

Введение Сергея Бочарова в состав кадровой комиссии при Президенте надо воспринимать как оценку личного потенциала и профессиональной компетенции.

Александр Щелоков приглашен к деятельности в федеральной комиссии, определяющей приоритеты, цели и задачи регионального развития, координирующую реализацию государственной политики в сфере комплексного развития субъектов РФ и муниципальных образований.

Сегодняшняя тенденция показывает оценку федерального центра качества нижегородских управленцев и будет способствовать их кадровому росту на благо Нижегородской области.

Муниципальная тема – Муниципальная тема – Карта болельщика - плюсы и минусы.



Эксперт "Минин – центра" Сергей Гуськов отмечает, что Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении закон о введении электронных «паспортов для болельщиков» (FAN ID). С 1 июня 2022 года начнется поэтапное внедрение данной новации и к 2023 году всем придется использовать данный документ для прохода на стадион. Контроль за наполнением трибун начнет функционировать с "Ростов Арены" (Ростов-на-Дону), "Екатеринбург Арены" (Екатеринбург), "Ак Барс Арены" (Казань), "Самара Арены" (Самара), стадионов "Фишт" (Сочи) и "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

Еще 10 арен должны быть готовы к старту системы к ноябрю. Им надо не только установить все необходимое оборудование, но и протестировать его. Полноценный старт Fan ID планируется уже в 2023, когда все стадионы будут отвечать необходимым требованиям. А это значит, что спортивные арены, где нет систем, считывающих паспорт болельщика, должны будут установить их. Устанавливать их будут за счет Правительства РФ, а именно Минфина. Большая часть этих денег (679 миллионов) пойдет на оборудование системами контроля тех стадионов клубов РПЛ, где они отсутствовали, а еще 95 млн рублей – на доработку системы там, где такое оборудование уже было установлено (арены ЧМ-2018).

Во время проведения ЧМ 2018 введение FAN ID было полностью оправдано, так как позволяло зарубежным гостям свободнее передвигаться по стране, а правоохранительным органам тщательнее контролировать передвижения болельщиков. В итоге, для безопасности на стадионах осталось большое наследство – отлаженная схема полицейского патрулирования, вспомогательная система действий охранников и волонтеров, камеры наблюдения с системой распознавания лиц, фиксация паспортных данных при покупке билета, практика разведения людских потоков.

Для дальнейшего анализа введения в российскую футбольную практику "Карты болельщика" приведу небольшую статистику с наших стадионов мирового уровня, на строительство которых были потрачены огромные деньги. В сезоне 2019/20, последнем до коронавирусных ограничений и введения FAN ID, посещаемость первого тура составила 183 617 зрителей. По данным официального сайта Российской премьер-лиги (РПЛ), матчи первого тура чемпионата России сезона 2022/23 посетили 64 393 зрителя.

Это следствие некоторого усложнения процедуры покупки билетов и отчасти связанно с тем, что организованные болельщики большинства команд РПЛ, выразили протест FAN ID "ногами". Фанаты не пошли даже на стадионы, где еще эту систему не ввели. Получение Карты болельщика через портал Госуслуг – дело несложное, но восприятие процедуры как меры избыточного контроля и вызывают пассивное противление поклонников футбола.

Подобная практика применения паспортов болельщика - не отечественное изобретение. Практически все топовые европейские чемпионаты рассматривали идею создания некоего документа для футбольных фанатов, но применить ее решились лишь в Италии и Турции. В Италии эта система провалилась, в Турции действует и сегодня.

В Италии решили ее применить после "жаркого" южного сицилийского дерби между "Палермо" и "Катанией" в 2007 году, когда в ходе беспорядков между "тифози" погиб полицейский, и в этом же году в не менее "жарком" дерби между "Лацио" и "Ромой" в драке около стадиона погиб болельщик.

На Апеннинах провести этот законопроект пытались около 4-х лет. Но когда дело дошло до практики, в сезоне 2010/2011, то клубы не досчитались денег, необходимых, в том числе и на содержание самих стадионов, а радикальные фанаты нашли способы обойти этот запрет. В 2017 году окончательно прекратились попытки воплотить эту идею.

В Турции после череды убийств болельщиков (убийство английского болельщика "Лидса" в 2000-ых, убийство фаната во время матча между "Фенербахче" и "Галатасараем" в 2013 году) и ряда других инцидентов властям пришлось ввести FAN ID не только с регистрацией по удостоверениям, но и с биометрическими данными. Кроме того, согласно условиям местного законодательства, полиции разрешено применять огнестрельное оружие на матчах. Турецкими болельщиками такое нововведение было принято в штыки, проводили протесты – акции, уличные демонстрации, но в итоге фанатам пришлось смириться.

Стремление Российских властей обеспечить гражданам безопасность на стадионах во время спортивных состязаний можно только приветствовать. Но есть нюансы. В целом, в европейском футболе и в странах, стремящихся в Европу, очень жесткие, даже жестокие традиции взаимоотношений между болельщиками противоборствующих команд. Таких «спортивных» традиций в виде убийств и поножовщины в нашей стране нет - другие нравы, другая культура поддержки своих команд. К тому же, какая - то часть зрителей попадает на матчи случайно, гуляя по городу.

После введения антироссийских санкций, в том числе и спортивных, социальная значимость внутренних соревнований и чемпионатов возросла и поиск баланса между безопасностью и экономикой, требует постоянного мониторинга общественности и анализа всех ветвей власти.