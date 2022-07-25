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Представители администрации Нижнего Новгорода и Харцызска обсудили опыт работы с молодежью. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Приволжья.
Согласно информации, в ходе визита представителей администрации Харцызска в Нижний Новгорода прошел круглый стол, в ходе которого стороны обменялись опытом
Как отметил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин, проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году и 800-летия города в 2021 году позволило администрации наработать опыт практически во всех сферах.
"Мы с удовольствием поделимся нашими наработками", - сказал Дмитрий Сивохин.
По словам директора департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Артура Штояна, представителей Харцызска заинтересовал нижегородский опыт по работе с молодежью. В частности, молодежный совет специалистов предприятий и организаций города, созданный в прошлом году.
Начальник отдела по делам молодежи администрации города Харцызска Юлия Бабарыка рассказала, что создание таких советов позволит сделать работу с молодежью более результативной.
Также представители администрации Харцызска посетили улицу Большую Покровскую, Кремль и парк "Швейцария".
Напомним, что в начале июня Нижегородская область и Харцызск подписали соглашение о сотрудничестве. Регион уже помогает в восстановлении и развитии коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры Харцызска.
Также ранее сообщалось, что делегация из Харцызска обсудила с нижегородскими НКО конкурс в поддержку жителей ДНР.
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