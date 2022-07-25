Представители администрации Нижнего Новгорода и Харцызска обсудили опыт работы с молодежью Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Представители администрации Нижнего Новгорода и Харцызска обсудили опыт работы с молодежью. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Приволжья.

Согласно информации, в ходе визита представителей администрации Харцызска в Нижний Новгорода прошел круглый стол, в ходе которого стороны обменялись опытом

Как отметил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин, проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году и 800-летия города в 2021 году позволило администрации наработать опыт практически во всех сферах.

"Мы с удовольствием поделимся нашими наработками", - сказал Дмитрий Сивохин.

По словам директора департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Артура Штояна, представителей Харцызска заинтересовал нижегородский опыт по работе с молодежью. В частности, молодежный совет специалистов предприятий и организаций города, созданный в прошлом году.

Начальник отдела по делам молодежи администрации города Харцызска Юлия Бабарыка рассказала, что создание таких советов позволит сделать работу с молодежью более результативной.

Также представители администрации Харцызска посетили улицу Большую Покровскую, Кремль и парк "Швейцария".

Напомним, что в начале июня Нижегородская область и Харцызск подписали соглашение о сотрудничестве. Регион уже помогает в восстановлении и развитии коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры Харцызска.

Также ранее сообщалось, что делегация из Харцызска обсудила с нижегородскими НКО конкурс в поддержку жителей ДНР.