Выбор парикмахерской мойки

Мойка для парикмахерских относится к категории профессионального оборудования, они незаменимы при оснащении современных парикмахерских, тем более салонов красоты с большой проходимостью клиентов. Приобретение таких устройств не обсуждается, если ожидается получение прибыли он бизнеса. Если интересует парикмахерская мойка, перед ее покупкой стоит детальнее ознакомиться с отдельными моделями, их особенностями.

Из особенностей

Конструктивно такие агрегаты разделены на две категории:



с наличием кресла для клиента;



без кресла.



В последнем случае мойка остается компактной, т.к. не занимает много места. Она станет уместной для небольших помещений. Но не стоит забывать, что качественное и удобное кресло обеспечивает должный комфорт клиенту. Рекомендуется выбирать модели, у которых положение регулируемое. Так человек во время процедуры полностью расслабляется, занимая удобную позу.

Не стоит упускать из вида и внешне оформление, форму, параметры устройства, которое должно полностью сочетаться с окружающим обустройством. Специалисты утверждают, что самыми практичными остаются приспособления, обтянутые экокожей. Материал визуально сложно отличить от натурального аналога, при этом он устойчив к износу, неприхотлив в уходе.

Подбирая парикмахерские инструменты, в частности раковины для мытья посуды, следует обращать внимание на их глубину, которая бывает средней и максимальной. Модели в последнем исполнении чаще встречаются в женских залах, где мастерам приходится регулярно работать с длинными волосами. Неглубокими емкостями оснащаются барбершопы, мужские залы в парикмахерских.

Важно правильно подбирать форму, востребованными остаются обтекаемые модели. Касательно материалов, используемых в изготовлении, раковины разделены на:



керамические;



металлические, имеющие эмалированное защитное покрытие;



акриловые;



стеклопластиковые;



на основе искусственного камня.



Каждая из обозначенных моделей имеет свои преимущества, особенности. К примеру, акрил нуждается в особом уходе, а эмаль не отличается долговечностью. Опытные мастера отдают предпочтение практичным керамическим изделиям. Они неприхотливы в уходе, всегда опрятно выглядят.

Сегодня купить парикмахерскую тележку, любой подручный инструмент для регулярной работы с клиентами несложно при сотрудничестве с проверенной компанией. Специалисты всегда придут на помощь, проведут консультацию, подскажут, что лучше выбрать для конкретного случая.

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