Троллейбусные маршруты №9 и 17 в Нижнем Новгороде не будут работать до 15 августа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Троллейбусные маршруты №9 и 17 в Нижнем Новгороде не будут работать до 15 августа. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, движение будет прекращено с 6:00 30 июля до 6:00 15 августа.

Как пояснили в департаменте, прекращение движения связано с отключением питания контактной сети в рамках ремонта сетей теплоснабжения на участке дороги по улице Ванеева и улице Адмирала Васюнина.

Также на время работ движение троллейбусов № 13 будет организовано по улице Бориса Корнилова – улице Ивлиева – улице Рокоссовского – улице Ванеева – улице Бекетова – проспекту Гагарина – Микрорайон Щербинки-2 в оба направления.

Напомним, что маршруты общественного транспорта в центре Нижнего Новгорода изменятся 30 июля.