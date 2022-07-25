Инспекторы ГЖИ с начала года проверили более 17 тысяч контейнерных площадок в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Инспекторы ГЖИ с начала года проверили более 17 тысяч контейнерных площадок в Нижегородской области. Об этом сообщили в Госжилинспекции региона.

Согласно информации, в этом году уже были проведены проверки состояния 17 250 площадок, по итогах которых объявлено 96 предостережений.

Поводом для проверок чаще всего являются обращения граждан. На этой неделе инспекторы проинспектировали уборку и вывоз ТКО в городе Бор.

Как рассказала начальник Борского отдела ГЖИ Нижегородской области Татьяна Слободянюк, было осмотрено 28 мест накопления ТКО. Практически на всех из них были выявлены нарушения, оператору объявлено предостережение.

Ранее сообщалось, что более 350 крыш с начала года отремонтировали в Нижегородской области по требованию ГЖИ.