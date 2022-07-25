Кстовскую ЦРБ затопило после сильного ливня Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

Кстовскую ЦРБ затопило после сильного ливня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, в детской поликлинике с напором воды не справился ливневый водоотвод, а в стационаре была повреждена крыша. Пациенты были переведены в другие помещения, на месте уже работают специалисты.

Как рассказал Давид Мелик-Гусейнов, эти отделения планировались отремонтировать в 2023 году, но министр поручил перенести работы на текущий год. Средства на эти цели будут выделены из экономии на торгах аукционов по другими объектам модернизации.

Ранее сообщалось, что отремонтированная год назад крыша ЦРБ Балахны протекла из-за ливня.

Также напомним, что Кстовская ЦРБ будет отремонтирована и оснащена новым оборудованием.