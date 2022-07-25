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Спорт

Бесплатные тренировки по бегу будут проходить на набережной Нижнего Новгорода в августе

01 августа 2022 11:48  [93] Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В августе на набережной Гребного канала, а также на Нижне-Волжской набережной будут проходить еженедельные открытые тренировки по бегу с профессиональным тренером.

Инициатором спортивного проекта "Бег в Нижнем", направленного на продвижение здорового образа жизни среди жителей, стала АНО "Центр поддержки социально значимых проектов "Меняющие мир".

Как рассказали организаторы, цель проекта состоит в том, чтобы сделать занятия бегом доступными для всех возрастов для укрепления их здоровья. В тренировки планируется вовлечь не менее 1000 горожан, которые желают заниматься бегом для своего здоровья или принимать участие в соревнованиях.

"У жителей Нижнего Новгорода будет стимул заниматься спортом не только для улучшения здоровья, но и для участия в забегах, и повышения спортивных показателей, появится возможность стать победителем соревнований. Социально значимым в проекте является доступность для каждого, независимо от возраста и социального статуса", - уверены авторы проекта.

Проект включается в себя возможность участвовать в бесплатных еженедельных тренировках с профессиональным тренером и в бесплатных забегах в октябре 2022 года "Осень в Нижнем", апреле 2023 года "Весна в Нижнем".

Для начинающих легкоатлетов доступен сайт проекта с полезной информацией vtemesporta.ru.

Расписание занятий на август:

5 августа, 19:00 - набережная Гребного канала (тренер Оксана Хохлова);
10 августа, 18.30 - Катер Герой (тренер Кирилл Ясницкий);
17 августа, 19:00 - набережная Гребного канала (тренер Оксана Хохлова);
24 августа, 18:30 - Катер Герой (тренер Кирилл Ясницкий).

Напомним, 6 августа в Парке культуры и отдыха им. 1 мая в честь Дня железнодорожника и 160-летия Горьковской железной дороги состоится спортивно-музыкальный праздник для всей семьи "Достигая цели!". В рамках программы будет проведён традиционный благотворительный забег.

Кроме того, традиционный забег по Чкаловской лестнице пройдёт 13 августа, а на 21 августа запланирован второй "Марафон 800".

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Теги:
Бег забег Легкая атлетика
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