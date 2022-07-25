Нижегородская Госжилинспекция проверила состояние кровли дома на улице Ванеева в областном центре Общество

Фото пресс-служба ГЖИ

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская Госжилинспекция 1 августа проверила исполнение своего предписания в доме на улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, ранее житель данного дома обратился в Госжилинспекцию с жалобой на бездействие домоуправляющей компании Советского района Нижнего Новгорода. Нижегородец просил устранить протечку кровли, однако ДУК не отреагировал на обращение.

"В отношении АО "ДК Советского района" были проведены проверочные мероприятия, результатом которых стало выданное предписание о выполнении ремонта кровли над квартирой заявителя. Кроме того, по выявленным фактам нарушений домоуправляющей компании было рекомендовано провести обследование и рассмотреть вопрос о восстановлении покрытия кровли и над смежными жилыми помещениями, расположенными в первом подъезде дома. Повторная проверка показала, что ремонт кровли выполнен полностью над всем подъездом дома", - сообщили в Госжилинспекции региона по итогам проверки.

Всего с начала года Нижегородский нагорный отдел Госжилинспекции выдал более 80 предписаний за ненадлежащее состояние кровли домов.

Ранее сообщалось, что четыре стены жилых домов утеплили в Балахне по требованию ГЖИ.