Перекрытие участка улицы Старая Канава продлено до 30 августа Общество

Фото: ЦОДД

Перекрытие участка улицы Старая Канава продлено до 30 августа. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, ограничения напротив дома № 12 по ул. Чайковского, введенные ранее из-за ремонта инженерных сетей, продлены до 22:00 30 августа.

Объехать закрытый участок дороги можно по Союзному проспекту, улицам Ефима Рубинчика и Детдомовской.

Ранее сообщалось, что улицу Вокзальную перекроют для транспорта до 31 августа.