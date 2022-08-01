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Перекрытие участка улицы Старая Канава продлено до 30 августа. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, ограничения напротив дома № 12 по ул. Чайковского, введенные ранее из-за ремонта инженерных сетей, продлены до 22:00 30 августа.
Объехать закрытый участок дороги можно по Союзному проспекту, улицам Ефима Рубинчика и Детдомовской.
Ранее сообщалось, что улицу Вокзальную перекроют для транспорта до 31 августа.
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