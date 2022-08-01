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Общество

Проблемный ЖК "Университетский" достроили в Нижнем Новгороде

03 августа 2022 12:49  [309] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Региональная дирекция по строительству завершила работы по строительству ЖК "Университетский" на Казанском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, Минстрой региона выдал разрешение на ввод данного объекта в эксплуатацию.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Дирекция за достройку проблемного дома получила компенсационные участки по Казанскому шоссе, на которых планируется построить жилые дома. Средства от продажи помещений в них позволят застройщику компенсировать средства, затраченные на завершение ЖК "Университетский".

"Важно, что освоение участка он сможет начать только после того, как будут восстановлены права обманутых дольщиков. По такой же схеме уже достроен проблемный дом на Деловой и ЖК "Пражский квартал" на Большой Печерской", - подчеркнул глава региона.

Директор АО "СЗ НО «Дирекция по строительству" Александр Моторин рассказал, что при достройке ЖК, который предыдущий застройщик оставил на уровне котлована, потребовалась актуализация документации. В итоге был выполнен полный комплекс строительных работ, в числе которых и подключение объекта к инженерным сетям.

Также было выполнено благоустройство придомовой территории и установлены детские площадки.

Напомним, что ЖК "Университетский" - это дом переменной этажности (5−7−9 этажей) с подземной парковкой. Объект начали строить во втором квартале 2016 года. Работы прекратились в начале 2017 года в связи с отсутствием финансирования. Готовность объекта на тот момент составляла менее 1%.

В последствии, застройщик ЖК "Университетский" ООО "Квартстрой Центр" был признан банкротом. В 2019 году площадку по суду передали АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству". Стоимость завершения строительства составляет 726 млн руб. Ввод здания в эксплуатацию позволит восстановить права 76 обманутых дольщиков.

Ранее сообщалось, что Дирекция по строительству в ближайшее время приступит к достройке ЖК "Солнечный" и "Гелиос" в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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