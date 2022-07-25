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Общество

Дирекция по строительству в ближайшее время приступит к достройке ЖК "Солнечный" и "Гелиос" в Нижнем Новгороде

01 августа 2022 10:47  [83] Общество
ЖК Солнечный

ЖК Солнечный

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дирекция по строительству в ближайшее время приступит к достройке ЖК "Солнечный" и "Гелиос" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в настоящее время проходит конкурс по выбору подрядчика для завершения строительства этих объектов.

Как рассказал директор Региональной дирекции по строительству Александр Моторин, в ЖК "Гелиос" необходимо присоединить инженерные сети и провести коммуникации, выполнить кладку стен, кровельные и фасадные работы, установить окна и двери. Для завершения строительства ЖК "Солнечный" нужно выполнить работы по наружному освещению и устройству инженерных сетей. Также необходимо закончить отделку помещений, фасадные работы и благоустроить территорию.

В ближайшее время у строительной площадки будут восстановлены ограждении, вывезен мусор и грунт, проведено временное освещение, организованы пункт мойки колес, площадки под складирование материалов, проложены временные дороги. Также будет организована закупка материалов для выполнения строительно-монтажных работ.

Напомним, что ООО "Вертикаль" - бывший застройщик нижегородского ЖК "Солнечный", был признан банкротом в декабре 2020 года.

Компания прекратила строительство ЖК "Солнечный" в апреле 2020 года. В августе того же года правительство Нижегородской области приняло решение о включении домов жилого комплекса в реестр проблемных объектов. Уже в январе 2021 года в отношении ООО "Вертикаль" было возбуждено уголовное дело.

Три недостроя компании - два в ЖК "Солнечный" и жилой дом "Гелиос" - объединили 347 дольщиков. Сроки строительства этих домов истекли в 2020 году, а сроки аренды застройщиком земельного участка – ещё в 2016-м. Стройка была заморожена на этапе готовности домов ЖК "Солнечный" около 65%, дома "Гелиос" - на 35%.

Ранее сообщалось, что высотку "Гелиос" в Верхних Печерах планируется достроить к осени 2023 года, а ЖК "Солнечный" может быть достроен досрочно.

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Теги:
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