Более 1,1 тысячи нижегородцев сменили имя в 2022 году Общество

НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области за семь месяцев 2022 года органами ЗАГС зарегистрировано 1 155 записей актов о перемене имени. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном управлении ЗАГС Нижегородской области.

Согласно информации, это на 8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (1 069).

Ранее сообщалось, что количество зарегистрированных браков в Нижегородской области в 2021 году увеличилось почти на 17%.