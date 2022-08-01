Более 1,1 тысячи нижегородцев сменили имя в 2022 году

НИА "Нижний Новгород"
В Нижегородской области за семь месяцев 2022 года органами ЗАГС зарегистрировано 1 155 записей актов о перемене имени. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном управлении ЗАГС Нижегородской области.
Согласно информации, это на 8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (1 069).
Ранее сообщалось, что количество зарегистрированных браков в Нижегородской области в 2021 году увеличилось почти на 17%.
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