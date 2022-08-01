Более 16 млн пассажиров уже воспользовались Горьковской железной дорогой в 2022 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 16 млн пассажиров уже воспользовались Горьковской железной дорогой в 2022 году. Об этом сообщил начальник ГЖД Сергей Дорофеевский в ходе пресс-конференции 4 августа.

Согласно информации, с вокзалов и станций ГЖД в первом полугодии 2022 года отправились 16,2 млн пассажиров, что на 2,8% больше показателей за аналогичный период прошлого года.

Более 3,4 млн пассажиров воспользовались поездами дальнего следования (+6,7% к показателям прошлого года), а в пригородном направлении отправились около 12,8 млн человек (+1,8%).

Также в первом полугодии 2022 года было организовано 562 поезда по туристическим маршрутам, которыми воспользовались 13,9 тыс. человек, из которых на поездах дальнего следования - 2,7 тыс., пригородного сообщения - 11,7 тыс. человек.

Наиболее популярными маршрутами у туристов стали экскурсии по истории ГЖД в регулярных поездах Нижний Новгород-Мыза, а также туры в деревню Простоквашино и на фестиваль "Арзамасский гусь".

"Наш девиз - один пассажир равен ста. Сегодня, что один пассажир, что 100 - требования одни и те же. Мы не должны говорить, что для одного пассажира что-то должно быть хуже, не должно быть ущемления. Мы рады каждому пассажиру", - подчеркнул Сергей Дорофеевский.

Напомним, что ежедневный поезд из Нижнего Новгорода в Казань будет запущен 4 августа. Стоимости билета составляет почти 1 300 рублей.

Также ранее сообщалось, что дополнительный поезд "Ласточка" с 1 августа запустили между Нижним Новгородом и Москвой.