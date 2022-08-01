Бесплатный концерт Сергея Лазарева пройдет в Нижнем Новгороде 6 августа Культура и отдых

Сергей Лазарев Фото: соцсети Сергея Лазарева

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бесплатный концерт Сергея Лазарева пройдет в Нижнем Новгороде 6 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале "Нижний 800".

Согласно информации, в субботу в ТРЦ "Фантастика" магазин Л'Этуаль организует бьюти-квесты и специальную программу, специальным гостем которой станет Сергей Лазарев.

В рамках бьюти квета нижегородцы смогут получить макияж от лучших визажистов, укладку от стилистов, консультацию с косметологом, диагностику кожи головы от трихолога. Участие будет возможно при покупке от 799 рублей.

Мероприятие пройдет 6 августа с 12:00 до 20:00 в ТРЦ "Фантастика".

Ранее сообщалось, что "Город 312", Виктория Дайнеко, "Фабрика" и "Корни" выступят в день 801-летия Нижнего Новгорода.

Также напомним, что Митя Фомин выступит на фестивале "Да, шеф!" в Нижнем Новгороде 6 августа.

С программой нижегородского мультижанрового музыкального фестиваля "Столица закатов" на эти выходные можно ознакомиться по ссылке.