Сергей Лазарев
Фото:
Бесплатный концерт Сергея Лазарева пройдет в Нижнем Новгороде 6 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале "Нижний 800".
Согласно информации, в субботу в ТРЦ "Фантастика" магазин Л'Этуаль организует бьюти-квесты и специальную программу, специальным гостем которой станет Сергей Лазарев.
В рамках бьюти квета нижегородцы смогут получить макияж от лучших визажистов, укладку от стилистов, консультацию с косметологом, диагностику кожи головы от трихолога. Участие будет возможно при покупке от 799 рублей.
Мероприятие пройдет 6 августа с 12:00 до 20:00 в ТРЦ "Фантастика".
Ранее сообщалось, что "Город 312", Виктория Дайнеко, "Фабрика" и "Корни" выступят в день 801-летия Нижнего Новгорода.
Также напомним, что Митя Фомин выступит на фестивале "Да, шеф!" в Нижнем Новгороде 6 августа.
С программой нижегородского мультижанрового музыкального фестиваля "Столица закатов" на эти выходные можно ознакомиться по ссылке.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+