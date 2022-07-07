"Город 312", Виктория Дайнеко, "Фабрика" и "Корни" выступят в день 801-летия Нижнего Новгорода Культура и отдых

группа Город 312 Фото: сайт группы "Город 312"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Город 312", Виктория Дайнеко, "Фабрика" и "Корни" выступят в день 801-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте проекта "Хороша Родная".

Согласно информации, концерты запланированы 20 августа в День города в рамках всероссийского тура в поддержку внутреннего туризма, который пройдет в 12 российских городах и стартовал 14 июля в Сочи.

Место проведения концерта в Нижнем Новгороде и время на данный момент неизвестны. Также неизвестно, необходимы ли билеты для посещения выступлений, однако в соцсетях проекта сообщается, что на концерт в Сочи, например, могут попасть все желающие.

Напомним, что иммерсивное шоу к 200-летию Нижегородской ярмарки пройдет 15-16 июля. Также на территории Ярмарки до 25 августа каждые выходные будут проходить праздничные гулянья.

Также опубликована программа музыкального фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде на 15-17 июля.

С полной программой мероприятий на лето 2022 года в Нижнем Новгороде можно ознакомиться по ссылке.