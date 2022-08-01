Поступление доходов Нижегородской области в 2022 году увеличилось на 22,2% Экономика

правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Поступление доходов Нижегородской области увеличилось за 7 месяцев 2022 года на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, по данным на 1 августа доходы консолидированного бюджета получены в объеме 180,4 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 146,6 млрд рублей (+21%). Расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 169 млрд рублей.

Доходы областного бюджета получены в размере 155,1 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые – 120,6 млрд рублей. Расходы областного бюджета исполнены в объеме 144,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что почти на 1 млрд рублей увеличены безвозмездные поступления в бюджет Нижегородской области из федерации.

Также напомним, что около 7 млрд рублей направят на снижение рыночного долга нижегородских МСУ.