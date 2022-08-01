Нижегородские предприятия-участники нацпроекта могут принять участие во Всероссийском чемпионате по производительности Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Команды нижегородских предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" могут принять участие во Всероссийском чемпионате по производительности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, подать заявку можно до 16 сентября текущего года, а сам конкурс начнется 3 октября.

Чемпионат по производительности – часть программы подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности". Организатором программы и чемпионата является центр повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России при поддержке Министерства экономического развития РФ и РАНХиГС.

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, в прошлом году команда нижегородского предприятия ООО "Тосол-Синтез-Инвест" заняла третье место в чемпионате.

Чемпионат проходит в формате виртуального бизнес-симулятора, который позволяет без риска протестировать стратегии развития компании и спрогнозировать результат различных решений. Задача команд – вывести свое виртуальное предприятие в лидеры отрасли, используя инструменты, доступные в реальности.

В чемпионате примут участие более 2 тысяч человек из 82 регионов России, среди которых сотрудники производственных компаний-участников нацпроекта "Производительность труда", руководители региональных центров компетенций (РЦК), представители региональных органов исполнительной власти (РОИВ), а также старшекурсники и преподаватели ведущих вузов страны.

Заявки на участие в чемпионате можно подать на сайте до 16 сентября 2022 года.

С 3 по 7 октября 2022 года участники поборются за первенство онлайн, а лучшие команды встретятся 10-11 ноября в национальном финале в Москве.

По словам заместителя директора центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Шахина Бабаева, Нижегородская область входит в топ-3 по стране по количеству обученных управленцев по программе "Лидеры производительности".

Ранее сообщалось, что нижегородских предпринимателей приглашают к участию в федеральном форуме "Производительность 360" в Сочи.

Напомним, что Нижегородская область вошла в пятёрку лидеров федерального рейтинга региональных центров компетенций по итогам работы в первом полугодии 2022-го. В нацпроекте "Производительность труда" уже участвуют 185 нижегородских компаний - это на 34% больше, чем предполагалось планом.