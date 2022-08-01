Летние кинотеатры в нижегородских парках
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Прогноз погоды на август
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 4 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
04 августа 2022 20:29  [267] Дополнительные поезда "Ласточка" из Нижнего Новгорода в Киров могут появиться в 2023 году
04 августа 2022 18:44  [231] Нижегородские предприятия-участники нацпроекта могут принять участие во Всероссийском чемпионате по производительности
04 августа 2022 18:23  [375] Электричка из Нижнего Новгорода в Казань начала курсировать 4 августа
04 августа 2022 18:02  [225] Набережную Гребного канала перекроют 7 августа из-за триатлона "Мужество"
04 августа 2022 17:33  [285] Электричку Мыза-Кстово планируется запустить в 2025 году
04 августа 2022 17:26  [236] Нижегородцам компенсируют стоимость поврежденных после пожара на складе Ozon товаров
04 августа 2022 17:17  [232] Двустороннее движение транспорта введут на улице Студёной в Нижнем Новгороде с 25 августа
04 августа 2022 17:08  [194] Утверждена архитектурно-художественная концепция улицы Ульянова в Нижегородском районе
04 августа 2022 16:53  [173] Жеребьёвку на разрешение на добычу копытных и медведя провели в Нижегородской области
04 августа 2022 16:43  [177] Сквер на улице Веденяпина в ближайшее время откроется после благоустройства
Общество

Нижегородские предприятия-участники нацпроекта могут принять участие во Всероссийском чемпионате по производительности

04 августа 2022 18:44  [231] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Команды нижегородских предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" могут принять участие во Всероссийском чемпионате по производительности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, подать заявку можно до 16 сентября текущего года, а сам конкурс начнется 3 октября.

Чемпионат по производительности – часть программы подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности". Организатором программы и чемпионата является центр повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России при поддержке Министерства экономического развития РФ и РАНХиГС.

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, в прошлом году команда нижегородского предприятия ООО "Тосол-Синтез-Инвест" заняла третье место в чемпионате.

Чемпионат проходит в формате виртуального бизнес-симулятора, который позволяет без риска протестировать стратегии развития компании и спрогнозировать результат различных решений. Задача команд – вывести свое виртуальное предприятие в лидеры отрасли, используя инструменты, доступные в реальности. 

В чемпионате примут участие более 2 тысяч человек из 82 регионов России, среди которых сотрудники производственных компаний-участников нацпроекта "Производительность труда", руководители региональных центров компетенций (РЦК), представители региональных органов исполнительной власти (РОИВ), а также старшекурсники и преподаватели ведущих вузов страны.

Заявки на участие в чемпионате можно подать на сайте до 16 сентября 2022 года.

С 3 по 7 октября 2022 года участники поборются за первенство онлайн, а лучшие команды встретятся 10-11 ноября в национальном финале в Москве.

По словам заместителя директора центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Шахина Бабаева, Нижегородская область входит в топ-3 по стране по количеству обученных управленцев по программе "Лидеры производительности".

Ранее сообщалось, что нижегородских предпринимателей приглашают к участию в федеральном форуме "Производительность 360" в Сочи.

Напомним, что Нижегородская область вошла в пятёрку лидеров федерального рейтинга региональных центров компетенций по итогам работы в первом полугодии 2022-го. В нацпроекте "Производительность труда" уже участвуют 185 нижегородских компаний - это на 34% больше, чем предполагалось планом.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph