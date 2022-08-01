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Общество

Археологическое раскопки на месте будущего ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде оценили в 27,5 млн рублей

05 августа 2022 15:57  [115] Общество

Фото: УГООКН Нижегородской области,архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Археологическое раскопки на месте будущего ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде оценили в 27,5 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, ГАУ НО НПЦ ищет подрядчика, который выполнит раскопки объектов археологического наследия "Городище "Городок" XIV-XVI веков и "Культурный слой города" XIII-XVII вв. на улице Шевченко в Нижнем Новгороде.

Исследования будут проведены на площади в 2352 квадратных метра.

Ранее сообщалось, что археологическое раскопки уже проводятся на месте будущего ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде.

Строительство IT-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде начнется не ранее III квартала 2023 года.

Напомним, что IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь Юрия Неймарка. 

Кампус будет включать в себя образовательные площади нового IT-факультета на базе ННГУ им. Лобачевского на 7 000 студентов и общежития на 5 400 студентов. 

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Теги:
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