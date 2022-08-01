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Археологическое раскопки на месте будущего ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде оценили в 27,5 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Согласно информации, ГАУ НО НПЦ ищет подрядчика, который выполнит раскопки объектов археологического наследия "Городище "Городок" XIV-XVI веков и "Культурный слой города" XIII-XVII вв. на улице Шевченко в Нижнем Новгороде.
Исследования будут проведены на площади в 2352 квадратных метра.
Ранее сообщалось, что археологическое раскопки уже проводятся на месте будущего ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде.
Строительство IT-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде начнется не ранее III квартала 2023 года.
Напомним, что IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь Юрия Неймарка.
Кампус будет включать в себя образовательные площади нового IT-факультета на базе ННГУ им. Лобачевского на 7 000 студентов и общежития на 5 400 студентов.
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