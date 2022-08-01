Пункт приема вторсырья площадью 1250 кв.м сгорел в Перевозском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пункт приема вторсырья сгорел в Перевозском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре на улице 50 лет Октября поступило в 14:43.

На момент прибытия к месту вызова пожарных происходило горение здания по всей площади.

Пожар на площади 1250 кв.м был локализован в 15:10. В настоящее время продолжается его тушение.



Причина произошедшего устанавливается.

Ранее сообщалось, что пожар в квартире жилого дома произошёл в Дзержинске из-за детской шалости.

Также напомним, что пожар произошел на территории завода РУМО в Нижнем Новгороде.