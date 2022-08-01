Пункт приема вторсырья площадью 1250 кв.м сгорел в Перевозском районе

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Пункт приема вторсырья сгорел в Перевозском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре на улице 50 лет Октября поступило в 14:43.
На момент прибытия к месту вызова пожарных происходило горение здания по всей площади.
Пожар на площади 1250 кв.м был локализован в 15:10. В настоящее время продолжается его тушение.
Причина произошедшего устанавливается.
Ранее сообщалось, что пожар в квартире жилого дома произошёл в Дзержинске из-за детской шалости.
Также напомним, что пожар произошел на территории завода РУМО в Нижнем Новгороде.
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