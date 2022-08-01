Уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде по факту подделки водительского удостоверения

Уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде по факту подделки водительского удостоверения.

Документ с признаками фальсификации стражи правопорядка изъяли у 24-летнего автомобилиста.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, уроженец ближнего зарубежья отстранен от управления транспортным средством.

Экспертиза установила, что водительские права фальшивые. Удостоверение было изготовлено электрографическим и капельно-струйным способом печати.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия, призванные установить все подробности противоправной деятельности.