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Уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде по факту подделки водительского удостоверения

06 августа 2022 13:49  [313]

Уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде по факту подделки водительского удостоверения.

Документ с признаками фальсификации стражи правопорядка изъяли у 24-летнего автомобилиста.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, уроженец ближнего зарубежья отстранен от управления транспортным средством.

Экспертиза установила, что водительские права фальшивые. Удостоверение было изготовлено электрографическим и капельно-струйным способом печати.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия, призванные установить все подробности противоправной деятельности.

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