Уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде по факту подделки водительского удостоверения.
Документ с признаками фальсификации стражи правопорядка изъяли у 24-летнего автомобилиста.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, уроженец ближнего зарубежья отстранен от управления транспортным средством.
Экспертиза установила, что водительские права фальшивые. Удостоверение было изготовлено электрографическим и капельно-струйным способом печати.
Возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия, призванные установить все подробности противоправной деятельности.
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