Четвертый класс пожароопасности лесов установлен в Нижегородской области 9-15 августа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Высокая (4 класс) пожароопасность лесов ожидается местами в Нижегородской области с 9 по 15 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, в этот период возможно возникновение лесных пожаров с распространением на населенные пункты.

Нижегородцам рекомендуется не разводить костры и не курить в лесах, не сжигать мусор на дачных участках. Также во время посещения леса не следует оставлять стекло, мусор, бутылки на открытой местности, чтобы не спровоцировать пожар.

Напомним, что в Нижегородской области установлен особый противопожарный режим.