Четвертый класс пожароопасности лесов установлен в Нижегородской области 9-15 августа

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Высокая (4 класс) пожароопасность лесов ожидается местами в Нижегородской области с 9 по 15 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, в этот период возможно возникновение лесных пожаров с распространением на населенные пункты.
Нижегородцам рекомендуется не разводить костры и не курить в лесах, не сжигать мусор на дачных участках. Также во время посещения леса не следует оставлять стекло, мусор, бутылки на открытой местности, чтобы не спровоцировать пожар.
Напомним, что в Нижегородской области установлен особый противопожарный режим.
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