Дополнительную технику для откачки воды направили в районы Нижнего Новгорода Общество

Фото пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил направить дополнительную коммунальную технику для откачки воды в районы города 9 августа.

Как сообщил мэр, больше всего осадков в первой половине дня выпало в заречной части областного центра.

"Грозовой фронт прошел в основном по территориям Сормовского, Московского и Канавинского районов. Приокский и Советский районы утренний ливень обошел стороной. У глав районов эта тема стоит на особом контроле, ранее я уже давал поручение при возникновении неблагоприятных погодных условий оперативно направлять водооткачивающую технику на проблемные участки. Сейчас в городе на особо сложных территориях работают 28 единиц техники. Но синоптики сегодня прогнозируют дождь целый день, поэтому держим ситуацию на контроле", - сказал глава города.

В Сормовском районе техника работает на улицах Светлоярской, Федосеенко, Вождей Революции, пр.70 лет Октября, Гаугеля. В Московском районе машины откачивают воду с улицы Чаадаева, 41 и пл.Героев. Помпы работают на улице Народной, 34, 50.

В Канавинском районе ведутся работы по откачке воды на улицах Советской, Тонкинской, Зимина, Гордеевской, Должанской, Мурашкинской, Прокофьева, Стрелка. В Автозаводском районе водооткачивающая техника работает на улицах Героя Смирнова, Дьяконова, Переходникова, Пермякова, Челюскинцев, пр. Бусыгина и других местах.

В Ленинском районе в настоящее время работы по откачке воды ведутся около Силикатного озера. Работы продолжатся на улице Новикова-Прибоя в районе улицы Усольской, около завода "Теплообменник" и в районе виадука на пересечении улиц Новикова-Прибоя и проспекта Ленина.

В Нижегородском районе водооткачивающая техника задействована на улицах Пискунова, Алексеевской, Ошарской.

Напомним,глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что сейчас мэрия разрабатывает муниципальную программу строительства ливневки на 2022-2033 годы. Ранее нижегородцев предупредили о ливнях с грозами и градом 9 августа.